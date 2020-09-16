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Bursa'da annesinin elini bırakıp yola atlayan Ümmü Gülsüm öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da çok acı olay vuku buldu. Halk otobüsünden annesiyle birlikte inen Ümmü Gülsüm Yıldırım’a (7) kamyon çarptı. Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kız olay yerinde öldü. Anne Birgül Yıldırım'ın (35) ise sinir krizleri geçirdi.

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Kaza, sabah saatlerinde, Gürsü ilçesi Atatürk Cadde üzerinde meydana geldi. Halk otobüsünden inen Birgül Yıldırım ile kızı Ümmü Gülsüm Yıldırım yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Ümmü Gülsüm, bir anda annesinin elini bırakıp, yolun karşısına koşmaya başladı. Gürsu istikametine giden Aşır K. (49) yönetimindeki 16 AGF 507 plakalı kamyon, çocuğa  çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ümmü Gülsüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizi geçiren anne Birgül Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Ümmü Gülsüm Yıldırım'ın cesedi ise olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis, kamyon sürücüsü Asir K.’yı gözaltına aldı. Asir K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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