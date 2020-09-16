Kemal Kılıçdaroğlu MEB'e seslendi: Yapmayacaksanız CHP'li belediyeler yapar

754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Senin de televizyonun olsun kampanyası başlatılmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP'li belediyeler taliptir." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları bugün düzenlediği toplantıda değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na önerilerini sıraladı.

"Zorunlu örgün eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yoktur. 21. yüzyıldan söz ediyorum." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin bu konudaki çalışmalarının engellenmemesini istedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitimden bihaber olan 5 kişi eğitim politikasını belirledi"

18 yılda eğitim sistemimiz felç edildi. Bakandan bakana eğitim politikaları değişti. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluştu. Eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba, hangi partiden olursa olsun memnun değil. Eğitim sistemini temelden sarsan örnek 4+4+4 uygulamasıdır. 4+4+4 sistemi getirilirken Milli Eğitim şuralarında bu konuşuldu mu? Hayır. Kalkınma planlarında böyle bir hedef var mıydı? Hayır. Bakanlıkta görüşüldü mü? Hayır. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü? Hayır. Bir kanun teklifi verildi, 4 AK Parti milletvekili imzaladı, hiçbirisi eğitimci değildi. Eğitimden bihaber olan 5 kişi eğitim politikasını belirledi.

"Eğitimde olağanüstü bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı"

Durumu iyi olanlar özel okullara çocuklarını gönderiyorlar, durumu iyi olmayanlar devlet okullarına gönderiyorlar. Eğitimde olağanüstü bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı. Bugün pandemi var, yaşadığımız sorunlar var eğitimle ilgili. Bu konudaki düşüncelerimizi ifade etmek için bu basın toplantısını düzenledik. Bugün devlet okullarında zorunlu örgün eğitim kapsamında devletin 54 bin 715 okulu bulunmaktadır.

Ayrıca, özel okul sayıları da 13 bin 870. Zorunlu eğitim kapsamında toplam sınıf sayısı 588 bin 10. Derslik başına devlet okullarında 25.8 öğrenci düşmektedir. Özel okullarda ise 139 bin 337 derslik var, derslik başına öğrenci sayısı 10.6. Özel okullarda hem öğrenci sayısı az hem kalite daha iyi olduğu için aileler çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Devlet okullarında 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunmaktadır. Özel okullarda sayı ise 1 milyon 468 bin 198’dir. Devlet okullarındaki öğretmen sayısı 942 bin 935’dır. 101 bin 730’u sözleşmeli. Özel okullarda 174 bin 750 öğretmen görev yapmaktadır.

Zorunlu örgün eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yoktur. 21. yüzyıldan söz ediyorum.

"Rakamlar yalan söylemez"

Türkiye’yi çok farklı bir şekilde iktidarın halkımıza lanse ettiğini gayet iyi biliyorum. Rakamlar yalan söylemez. Ayrıca devlet okullarına giden öğrencilerden 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon yok ve biz EBA dediğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Televizyonu olmayan öğrenci nasıl eğitim alacak. Ayrıca, pandemi koşullarına uygun eğitim için en az 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var. Pandemi koşullarına uygun eğitim için 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var.

"92 bin öğretmenin ataması zaman geçirilmeden süratle yapılmalı"

Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli kaynak sağlanarak derslik ihtiyacını gidermelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li belediye başkanları kendi bölgelerinde yapmaya taliptir. İSMEK ve BELMEK binalarını MEB’e tahsis etmeye hazırlar. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan 92 bin öğretmenin ataması zaman geçirilmeden süratle yapılmalıdır. MEB ‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyasını başlatmalıdır. MEB bu kampanyayı başlatmayacaksa CHP’li belediyeler taliptir.