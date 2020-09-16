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AB Komisyonu Başkanı'ndan küstah 'Türkiye' açıklaması: Gözdağı vermeye çalışmayın

"Türkiye haritada yakın olmasına rağmen aramızdaki mesafe artıyor" açıklamasında bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Türkiye'yi, 'Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı vermeye çalışmaması' görüşüne yer verdi.

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AB Komisyonu Başkanı Leyen, yıllık AB'nin Durumu konuşmasında Türkiye hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapmak gibi önemli işler yapan kilit bir ortak olduğunu söyleyen Von der Leyen, 'Bunların hiçbirinin komşularına yönelik gözdağı girişimleri için gerekçe olmadığını' savundu.

"Aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor"

Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilime değinen Leyen, "Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak ancak haritada birbirine yakınken aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede"

AB Komisyonu Başkanı Leyen, sözlerini şöyle devam ettirdi: Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede. Ve evet, önemli miktarda fonla desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değildir.

Öte yandan Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Avrupa'nın 'meşru egemenlik haklarını koruma konusunda tam dayanışmasına' güvenebileceklerini vurguladı.
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