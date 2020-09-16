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Tülin Özen Tansu Biçer ile evli mi sevgilisi kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Tülin Özen hayatı ile merak konusu oldu. 41 yaşındaki Tülin Özen aslen İskenderunlu. Tülin Özen evli değil yaklaşık 5 yıldır oyuncu Tansu Biçer ile sevgili. Peki Tülin Özen dizileri hangisi?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Tülin Özen ile hayatı ile merak konusu oldu. 41 yaşındaki Tülin Özen son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldı, evli olmayan Tülin Özen oyuncu Tansu Biçer ile evli. 

Kırmızı Oda dizisi konusu nedir: Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Tülin Özen kimdir: Tülin Özen, 24 Aralık 1979 tarihinde İskenderun’da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

Yüksek öğretim eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile devam eden Özen, 3’üncü sınıfta eğitimini yarıda bırakma kararı alarak oyunculukla ilgilenmeye başlamıştır.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü başarıyla tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Kaygusuz Abdal adlı oyunla sahne almaya başlayan güzel oyuncu, sonrasında Aynalar, Beyaz Gelincik, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ufak Tefek Cinayetler, Masum gibi dizilerde de yer almıştır.

Yan flüt ve perküsyon çalabilen başarılı oyuncu, Meleğin Düşüşü isimli sinema filmindeki rolü ile Altın Portakal Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülmüştür.

Usta oyuncu şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Oda adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaktadır.

Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Tülin Özen, 1.63 metre uzunlukta ve 55 kilogram ağırlıktadır.

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