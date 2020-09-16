Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten istifa etti işte gerekçesi

Hakkındaki terör suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa etti. Demirtaş, istifasına gerekçe olarak pandemi koşulları nedeniyle cezaevi görüş takviminde ortaya çıkan belirsizliği ve bu belirsizlik nedeniyle öğrencilerin mağdur olma ihtimalini gösterdi

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, öğretmenlikten istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, istifa dilekçesini 15 gün önce MEB'e gönderdiğini belirtti.

İstifanın gerekçesi

Başak Demirtaş ayrıca, istifa gerekçesi olarak pandemi koşulları nedeniyle cezaevi görüş takviminde ortaya çıkan belirsizliği ve bu belirsizlik nedeniyle öğrencilerin mağdur olma ihtimalini gösterdi.