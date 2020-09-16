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TSK'nın Suriye'deki gözlem noktasına saldırı girişimi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

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TSK'nın Suriye "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktasına saldırı girişiminde bulunuldu. MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

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