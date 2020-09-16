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Servisçilerden İBB önünde plaka eylemi! 'Tahdit tehdit olmaya başladı'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 bin yeni servis plakası vereceğini açıklaması sonrası servis minibüsçüleri, İBB önünde eylem yaptı.

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Pankart açarak protesto gerçekleştiren 250 servis minibüsçüsü 'Tahdit sözünüz tehdit oluyor' sloganıyla İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir servisçi, şunları söyledi:

"Şimdi neden gelmiyorlar?"

Geçmişte İBB eylemlerinde servisçilerin plaka eylemlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yetkililer de gece bile olsa gelip ziyaret ederlerdi. Bu esnafın hakkı için destek olacaklarını söylerlerdi. Şimdi neden gelmiyorlar?

İmamoğlu’nun bu esnafa verdiği 'tahdit tehdit olmayacak’ sözü var. Şu anda ‘tahdit tehdit olmaya başladı.

"Korsan Uber’cilere plaka vermek istiyor"

Servis şoförü, "İmamoğlu 25 Mayıs’tan sonra gelen korsan Uber’cilere plaka vermek istiyor. Bu sayı yaklaşık olarak 30 bin civarındadır. Yani 56 bin 400 olan sayının 100 bine çıkma tehlikesi var. Bunun için biz İBB yetkililerini buraya bekliyoruz” diye konuştu.

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