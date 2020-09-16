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İBB 1851 araç için kiralama ihalesine gidiyor

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3 yıl kullanılmak üzere 1851 araç kiralama ihalesine gidiyor.

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Yayınlanan ihale şartlarına göre, 565 sürücü personel çalıştırmak üzere toplam 1851 araç kiralaması yapılacak. Kiralanan araçların 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanılmasının belirtildiği şartnamede, 15 grupta araç standartları belirlendi.

Buna göre 715 adet binek araç, 283 adet hafif ticari araç, 23 adet en az 8+1 kişilik çok amaçlı otomobil,188 adet 14 kişilik minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 367 adet çift sıra kabinli kamyonet, 111 adet panelvan araç, 45 adet şehirlerarası cenaze aracı, 20 adet 27 kişilik otobüs, 25 adet 35 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 28 adet asgari 45 kişilik kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı alımı yapılacak.

İhale 15 Ekim günü saat 11.00’da Bakırköy’de bulunan İBB Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. 

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