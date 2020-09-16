İBB'de işten çıkarılan işçilerin Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşme isteğine ret

ANKARA'da CHP Genel Merkezi önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde işten çıkarılan işçiler eylem yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme isteğine izin verilmeyen işçiler, basın açıklamasının ardından İstanbul'a geri döndü.

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İstanbul'dan dün Ankara'ya gelen 4 işçi, bugün de CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi. 'Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu?' yazılı afiş açan işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istedi. Kılıçdaroğlu'nun, "Seçimden sonra işten çıkarılan olursa gelsin görüşelim" dediğini söyleyen işçiler, görevliler tarafından durduruldu.

Bunun üzerine işçiler adına basın açıklaması yapan Samet Bulutçu, "Kemal Bey, sözünüz yarıda kaldı. Gönül isterdi ki burada görüşelim, dertlerimizi anlatalım. Sonuçta bizler emekçi insanlarız ve bu milletin fertleriyiz, bu milletin evlatlarıyız. Emekçinin ekmeğine göz dikenleri de emekçinin ekmeğine kan doğrayanları da aziz Türk milletine havale ediyoruz" dedi.

4 işçi basın açıklamasının ardından İstanbul'a hareket etti.