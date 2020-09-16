Son dakika YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu ÖSYM Başkanı duyurdu
Onbinlerce adayın beklediği YKS ek yerleştirme tarihi son dakika belli oldu. 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.Abone ol
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, 'Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim' dedi.