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Son dakika YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu ÖSYM Başkanı duyurdu

Onbinlerce adayın beklediği YKS ek yerleştirme tarihi son dakika belli oldu. 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, 'Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim' dedi.

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