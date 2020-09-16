Masumlar Apartmanı konusu hangi kitaptan uyarlama?

Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile seyircisiyle buluştu. Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi' adlı kitabından uyarlama. Peki Masumlar Apartmanı konusu nedir, kimler oynuyor?

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Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında 1. bölümü ile başladı. Gerçek bir hikayenin anlatıldığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madayonun İçi kitabından uyarlama. İlk bölümü ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosunda ekranların deneyimli isimleri yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir, kimin kitabından uayrlama ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci’nin hayatı Han’la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı‘na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han’ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Merve Dizdar -GÜLBEN

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye’nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Alper Saldıran- UYGAR

Uygar, İnci’yi geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.

Metin Çoşkun- HİKMET

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman’ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.