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Masterchef Selin Aydın kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Masterchef Türkiye'ye veda eden Arem'in yerine bu hafta gelen isim Selin Aydın oldu. Gelir gelmez kırmızı grubun kaptanı olan Selin Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Selin Öztürk Aydın 30 yaşında ve aslen İzmirli. Asıl mesleği ise danışmanlık olan Selin Aydın, Onur Öztürk ile evli ve Toprak adında bir oğlu var.

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Selin Aydın, Masterchef Türkiye yarışmasına son gelen isim oldu. Arem'in yerine kadroya gelen isim Selin Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları ise ekran başındakiler tarafından merak edildi. Selin Aydın Öztürk 30 yaşında ve Onur Öztürk ile evli Toprak adında bir oğlu var. 

İnstagram hesabında 22.4 bin kişi tarafından takip edilen Selin Aydın sık sık yaptığı yemekleri takipçileri ile paylaşıyor. 

Masterchef Selin kimdir: MasterChef 2020’nin kadrosuna dahil olan Selin Aydın 1990 yılında dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu olan Selin Aydın İzmir doğumlu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır.

Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.

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