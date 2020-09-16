Burak Sevinç evli mi eşi Şirin Kılavuz kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı oyuncu Burak Sevinç hayatı ile merak konusu oldu. 35 yaşında olan Burak Sevinç aslen Zonguldaklı ve 2015 yılında beri Şirin Kılavuz ile evli. Peki Burak Sevinç dizileri hangisi?

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Kırmızı Oda farklı konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile hem sosyal medyanın hem de seyircinin gündeminde. Kırmızı Oda oyuncularından biri olan Burak Sevinç'in hayatı da merak konusu oldu. Peki 35 yaşındaki Burak Sevinç kimdir, eşi Şirin Kılavuz kimdir ve hangi dizilerde rol aldı?

Burak Sevinç kimdir: Burak Sevinç, 1 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Zonguldak’lıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezundur. 2012 yılında rol aldığı Babam İçin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Burak Sevinç kanun, ud, keman ve gitar çalıyor. Bir dönem Enbe Orkestrası'nda profesyonel olarak müzisyenlik yapmıştır.

Yalan Dünya, Merhaba Hayat, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu ve Evli ve Öfkeli dizilerinde rol alan Burak Sevinç, şimdilerde TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde oynuyor. Burak Sevinç, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.



Burak Sevinç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Cem) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Fethi) (TV Dizisi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Cihan) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Hasan) (TV Dizisi)

2013-2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Timur) (TV Dizisi)

2013 – Merhaba Hayat (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Yusuf) (TV Dizisi)

2012 – Babam İçin (TV Dizisi)