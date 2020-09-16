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Beyoğlu'nda pencereye tırmanmak isterken canından oldu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti. Şahsın neden böyle bir işe kalkıştığı belirtilmedi

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Olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş sokaktaki 7 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, tırmanarak yan pencereye geçmeye çalıştığı sırada düştü. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi gözaltına alınırken durumla ilgili inceleme başlatıldı.

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