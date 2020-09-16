Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal açıklamalar: Türkiye provokasyona devam ediyor

TÜRKİYE ile ilgili skandal ifadeler kullanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de provokasyona devam ediyor" düşüncesini dile getirdi.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim dünyanın gözünü bölgeye çevirmesine yol açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’nin sağduyuyu öne çıkararak diyalog çağrıları yapmasına rağmen Yunanistan ve Fransa’dan uluslararası kamuoyunu kışkırtmaya yönelik açıklamalar ardı ardına gelmişti. NATO’nun arabuluculuk yapma çabalarını da boşa çıkaran Atina yönetimi, Fransa’yla 12 milyar dolarlık askeri anlaşmaya imza attı.

Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz’de arama faaliyetlerine ara vererek Antalya’ya dönmesi, iki ülke arasındaki tansiyonu bir nebze olsun düşürdü.

Miçotakis'ten 'Görüşmelere hazırız' mesajı

Bu noktadan itibaren diyalog kartını masaya sürmeye başlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Oruç Reis'in geri dönmesi pozitif bir ilk adım. Umarım bunun devamı gelir. Biz Türkiye ile provokasyonun olmadığı bir atmosferde görüşmek istiyoruz. İki ülke arasındaki problemlerin tek çözümü diyalog olmalıdır” dedi.

Navtex’e gönderme

Yunanistan’ın açıklamaların tonunu düşürmesinin ardından bu kez tansiyonu yükselten açıklamalar yapma sırası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) geçti. GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye’yle ilgili skandal ifadeler kullandı.

"Türkiye, provokasyonlarına devam ediyor"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüşmesinden sonra açıklama yapan Anastasiadis, “Türkiye, Doğu Akdeniz’deki provokasyonlarına devam ediyor. Ne yazık ki dün Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX, Yavuz gemisinin yasa dışı sondaj faaliyetlerini uzattı. Kıbrıs her zaman diyaloğa hazırdır ancak tehdit altında değil” dedi.