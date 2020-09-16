RTÜK'ten Selçuk Tepeli'nin 'düdüklenme' sözleri sonrası FOX TV'ye para cezası

RTÜK, Selçuk Tepeli’nin ana haber bülteninde yüksek otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken “Yani geçen varsa bilir. Orda ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun” cümlesinde geçen “düdüklenmek” ifadesi nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi.

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FOX TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli bu kez de köprü haberini sunarken yaptığı gafla gündeme gelmişti.

Tepeli, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollarla ilgili haberi sunmadan önce köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken sarf ettiği sözler izleyicileri şaşırtmıştı.

RTÜK para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'nin yeni Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye otoyol ve köprü ücretlerinden bahsederken kullandığı “Yani geçen varsa bilir. Orda ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun” sözleri nedeniyle para cezası verdi.

İşte RTÜK'ün gerekçesi

RTÜK’ün gerekçesinde, Kanun’da yer alan “Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” ilkesini ihlal etmesi nedeniyle FOX’a idari para cezası uygulandığını belirtti.