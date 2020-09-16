BIST 1.107
DOLAR 7,50
EURO 8,88
ALTIN 475,37
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Melek koronavirüse yenik düştü

Anadolu Ajansı

ERZURUM İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, koronavirüste acı haberi duyurdu. Bedir, bir sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Melek Kartal'ın Covid-19'tan hayatını kaybettiğini paylaştı.

Abone ol

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Gafur Kartal'ın kızı Melek Kartal (9), geçen ay rahatsızlanması üzerine Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli rahatsızlıkları da olduğu öğrenilen ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kartal, bir süre hastanede tedavi gördü. Hastalığın ağır seyretmesi üzerine yoğun bakımda tedavisine devam edilen küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık camiasında büyük üzüntüye yol açan Melek Kartal'ın vefat haberini, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de sosyal medyada paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Bedir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O bir melekti, meleklerin yanına gitti. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarından, kıymetli personelimiz Gafur Kartal'ın 9 yaşlarındaki melek kızı, Covid-19'a yenik düştü, meleklerin yanına gitti. Her ölüm erkendir sahibine ancak bu çok acı oldu. Kıymetli kardeşim Gafur Kartal ve değerli ailesine, tüm yakınlarına, acıyı yüreklerinde hisseden sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'te sevgili dehşeti! Metruk binaya kapatıp 7 saat işkenceyle tecavüz etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu'dan Oruç Reis tepkisi 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz...
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal açıklamalar: Türkiye provokasyona devam ediyor
RTÜK'ten Selçuk Tepeli'nin 'düdüklenme' sözleri sonrası FOX TV'ye para cezası
Mersin'de kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye
Mahkemeden yeğene asitli saldırı davasında 5 milyon TL'lik tazminat kararı
Koronavirüs aşısında şok gelişme: Hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlanıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta 8. sınıf öğrencisinin testi pozitif çıktı 24 öğrenci ile 2 öğretmen karantinaya alındı
Beyoğlu'nda pencereye tırmanmak isterken canından oldu
Burak Sevinç evli mi eşi Şirin Kılavuz kimdir?
İBB, 1851 araç için kiralama ihalesine gidiyor
Masumlar Apartmanı konusu hangi kitaptan uyarlama?
İnan Kıraç kimdir kaç yaşında Suna Kıraç'ın eşi aslen nereli?
Yorumlar