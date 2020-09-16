Gaziantep'te sevgili dehşeti! Metruk binaya kapatıp 7 saat işkenceyle tecavüz etti
İSTANBUL'da yaşayan ve 1 sene önce cezaevine giren Dilber Argın, hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.K. tarafından götürüldüğü metruk bir evde öldüresiye darp edildi. Kafasında 4 şişe kırılan Dilber Argın, yaklaşık 7 saat boyunca işkence ve tecavüze uğradığını söyledi.
Korkunç olay cezaevinde başladı. 2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen M.A.K. ile tanıştı. Cezaevinde bulunan hükümlü Dilber Argın 7 ay boyunca M.A.K ile mektuplaştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıktı. İstanbul'a dönen Dilber Argın, burada sosyal medya hesabından kendisini bulan M.A.K. ile tekrar görüşmeye başladı.
Çocuklarını yurda yerleştirip yanına gitti
M.A.K.'nın daveti üzerine, 10 yaşında ve 8 yaşındaki 2 çocuğunu yuvaya yerleştiren Dilber Argın, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başladı. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürdü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile metruk binanın bahçesinde oturup sohbet etti.
Yaklaşık 7 saat işkence gördü
M.A.K., kolundan tutarak içeriye götürdüğü Argın'a geçmişi ile ilgili olduğunu söylediği konuları anlatmaya başladı. Bulundukları evde Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü söyleyen M.A.K., daha sonra Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyleyerek tehdit etti. Tehdit konuşmasının ardından M.A.K., tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen Dilber Argın'ın elini, ayağını ve ağzını bağladı. M.A.K. tekme ve yumruklarla darp ederek boynuna bıçak dayadığı Argın'ın kafasında 4 şişe kırdı. M.A.K., kimi zaman ise Dilber Argın'ın saçlarından tutup, kafasını duvarlara çarptı. 7 saat boyunca işkence gören ve tecavüz edilen Dilber Argın, saatler sonra ise işkencelere dayanamayarak bayıldı.
Argın'ın öldüğünü zanneden M.A.K. kayıplara karışırken, bir süre sonra kendine gelen kadın, yaralarına ve çektiği acıya rağmen sürünerek önce evden, sonra da evin bahçesinden çıkmayı başardı. Yoldan geçenlerden yardım istemesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Dilber Argın'ın kafasında, göğsünde çatlaklar, çok sayıda kesik ve morarma tespit edildi.