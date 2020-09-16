Gaziantep'te sevgili dehşeti! Metruk binaya kapatıp 7 saat işkenceyle tecavüz etti

Yaklaşık 7 saat işkence gördü

M.A.K., kolundan tutarak içeriye götürdüğü Argın'a geçmişi ile ilgili olduğunu söylediği konuları anlatmaya başladı. Bulundukları evde Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü söyleyen M.A.K., daha sonra Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyleyerek tehdit etti. Tehdit konuşmasının ardından M.A.K., tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen Dilber Argın'ın elini, ayağını ve ağzını bağladı. M.A.K. tekme ve yumruklarla darp ederek boynuna bıçak dayadığı Argın'ın kafasında 4 şişe kırdı. M.A.K., kimi zaman ise Dilber Argın'ın saçlarından tutup, kafasını duvarlara çarptı. 7 saat boyunca işkence gören ve tecavüz edilen Dilber Argın, saatler sonra ise işkencelere dayanamayarak bayıldı.