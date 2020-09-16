Süper Lig'de maçlara seyirci alınacak mı? Mehmet Sepil'den flaş sözler

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini belirten Mehmet Sepil, ''Maçlara seyirci alınması konusunda, kısa süre içinde olumlu sonuçlar almayı umuyoruz.'' dedi.

Abone ol

Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil şu ifadeleri kullandı; ''Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi oldukça zorlu bir görev. Sayın başkanlar devre arasına kadar değişim yapmanın doğru olmadığını takdir ettiler. Devre arasına kadar görevime devam edeceğim. Devre arasında seçimli genel kurul yapacağız. Sezonun ikinci yarısı başlamadan Kulüpler Birliği'nin yeni başkanını seçeceğiz.

Maçlar seyircili mi oynanacak?

Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Maçlara seyirci alınması konusunda, kısa süre içinde olumlu sonuçlar almayı umuyoruz. Sağlık Bakanlığı ve spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin localar, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız. Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece TFF ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.

''Lisans konusunda netlik yok''

Özellikle Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan yayın gelirleri konusunda henüz bir netlik yok. Lisans, yabancı sayısı konusunda hep kararlar son dakikada tartışılıyor. Bu sene sürecin daha sağlıklı yürümesi için bu çalışmaların şimdiden başlanması açısından federasyonla sürekli iletişim halindeyiz.

''Türk futbolunda bir ilk olacak''

Yabancı yatırımcı konusunda Göztepe'ye bir ilgi var. Keşke bu olsa, Türk futbolunda bir ilk olacak ama bu görüşmelerde benim başkan kalma şartımı da koyuyorlar, ayrılmamı istemiyorlar. Muhtemel yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyoruz."