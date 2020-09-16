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Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı nişanlısı kimdir?

Masterchef Türkiye'nin en dişli yarışmacıları arasında olan ve girdiği her eleme potasında çıkan Masterchef Serhat'ın hayatı da merak konusu oldu. Hayatımı değiştirecek büyük bir fırsatı bırakıp Masterchef'e geldim diyen Serhat, Masterchef'e nişanlısının zoruyla katılmış. 23 yaşındaki Serhat tam bir mutfak tutkunu.

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Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan ve her bölümde iddiasını yineleyen isim Serhat Doğramacı özel hayatı ile de merak edilen yarışmacılar arasında. 23 yaşında olan Serhat Doğramacı 10 yıldır yemek yaptığını söylüyor. Masterchef'e ise nişanlısının zoruyla katılmış. 

Amerika'dan aldığı iş teklifini Masterchef'e katılmak için elinin tersiyle ittiğini belirten Serhat Doğramacı 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Serhat Doğramacı yarışmaya nişanlısının zoruyla katılmış. 

Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılması için ikna eden isim ise nişanlısı. 

Yarışmaya İstanbul’dan katılan Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Yarışmanın başlarında Serhat Doğramacı, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini dile getirdi.

MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini söyleyen Serhat, çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağım diyor. 

MasterChef’e kendi seçimi olan tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katılan Serhat Doğramacı, üç jüri üyesinden de geçer not alarak düeollalara kalmaya hak kazanmıştı. 

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