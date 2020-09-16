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Isparta'da 3 kişinin pozitif çıktığı köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA’nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Kaşıkara köyünde 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı.

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Yalvaç Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Aşağı Kaşıkara köyünde 3 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından olağanüstü toplanarak, köyde 14 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili kuruldan yapılan açıklamada, “llçemiz Aşağı Kaşıkara köyünde ikamet eden 3 vatandaşımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Aşağı Kaşıkara köyünün 15 Eylül 2020 Salı günü saat 19.00 itibariyle 14 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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