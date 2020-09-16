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Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
Muş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Korkut, şiddetini ise 4.7 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Muş valisi'nden açıklama geldi
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

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