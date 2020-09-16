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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, darp edilen Hüseyin Meriç'i ziyaret etti

Tuzla'da, Şarkıcı Halil Sezai tarafından tekme tokat darp edilen Hüseyin Meriç ve oğluna Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

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Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği için gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Tekme tokat darp görüntüleri ortaya çıkan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Başkan Şadi Yazıcı geçmiş olsun ziyaretinde, "Sanatçı ruhunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya büyük bir hakarettir. Bunun da hesabını verirler, siz hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Başkan Yazıcı'nın ziyaret görüntülerini paylaştığı Twitter mesajında ise, "Bugün ilçemizde yaşanan talihsiz olayın mağduru Hüseyin abimizle görüşüp olay hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hukuki süreci takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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