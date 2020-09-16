Şehirlerarası otobüslere koronavirüs denetimi

Denizli Valiliği, HES kodu olmadan yolcu taşıyan iki şehirlerarası yolcu otobüsü 10 gün süreyle seferlerden men edildi. Valilik, denetimlerin süreceğini duyurdu.

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DENİZLİ'de HES kodu olmadan yolcu taşıdığı belirlenen iki şehirlerarası yolcu otobüsüne, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 ve 15 Eylül'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 2 şehirler arası yolcu otobüsünün HES kodu olmadan yolcu kabul ettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

Sürücüye idari para cezası uygulandı. Otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım" mesajını paylaştı.