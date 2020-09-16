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Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş'ta Futbol Akademi bünyesindeki 7 futbolcu ile 5 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 12 kişi koronavirüse yakalandı.

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Beşiktaş'ta koronavirüs depremi yaşanıyor. Futbol akademi bünyesinde bulunan 7 futbolcu ile 5 teknik ekip üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir. Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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