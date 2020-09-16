Bülent Ersoy'a ne oldu hastalığı ne? Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Usta sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Diva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Endişe edilecek bir durumum yok" dedi.

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Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.