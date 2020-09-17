Türkiye'de en çok ve en az koronavirüs olan şehirler açıklandı! Fahrettin Koca söyledi
TÜRKİYE'de en çok ve en az koronavirüs vakası olan illerin listesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı bu şehirlerin listesini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki son duruma ilişkin detaylar paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. "Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, Bilim Kurulunun bu yönde bir tavsiyesi olmadı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:
*"Son hafta günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısına göre; en yüksek artış yüzde 39,37 Kayseri, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin. Hasta sayısında azalış olan illerimiz; yüzde 27,1 Artvin, yüzde 26,37 Bartın."
"Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz."
"İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum."