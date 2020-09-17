Türkiye'de en çok ve en az koronavirüs olan şehirler açıklandı! Fahrettin Koca söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki son duruma ilişkin detaylar paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. 112 bin 645 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu. "Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Şu an için öyle bir durum söz konusu değil, Bilim Kurulunun bu yönde bir tavsiyesi olmadı" dedi.