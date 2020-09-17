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Karabük'te bir kadın, seyir halindeki araçtan kendini yola attı!

KARABÜK''te bir kadın erkek arkadaşının aracında seyir halindeyken kendini araçtan aşağıya attı. Erkek arkadaşı ise kadını sürükleyerek kaldırıma çekmeye çalıştı ve tokat attı.

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Olay, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A.P yanında bulunan kız arkadaşı B.E.K ile seyir halindeki araç içinde tartışmaya başladı. Alkollü olan genç kadın seyir halindeki aracın kapısını açarak biranda kendini dışarı attı.

Kız arkadaşını yoldan kaldırıp tokat attı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, aracını durduran sürücü kız arkadaşının yanına gelerek yoldan kaldırmaya çalışıyor. Yoldan kalkmayan genç kadını sürükleyerek kaldırma çekmeye çalışan gencin daha sonra ise tokat attığı gözlemleniyor.

Kadın kendisiyle gelmek istemiyor

Kendisiyle gelmek istemeyen genç kadının yoldaki çantasını alarak arabaya koyduktan sonra geri gelen genç, daha sonra kadını alarak araca bindirerek uzaklaştı.

Öte yandan karakola giden B.E.K’nin erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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