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Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' çağrısına yanıt: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısına TTB'den "Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" yanıtı verildi.

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Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türk Tabipler Birliği'ni ihanetle suçlayıp "derhal kapatılmalıdır" çağrısında bulundu.

Türk Tabipler Birliği, Bahçeli'nin açıklamalarına "Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" yanıtını verdi.

Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Salgına karşı bilgilendirme ve uyarı Türk Tabipleri Birliği'nin yasal ve etik yükümlülüğü; yaşama ve yaşatma mücadelemiz tarihsel hekimlik sorumluluğunun gereğidir!

"Bütün enerjimizi yaşam hakkını savunmak için harcadık"

Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir. Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan Kovid-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.

"Evrensel, yasal ve etik sorumluluğumuz"

Türk Tabipleri Birliği'nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. Kovid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.

"Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız"

Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız.

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