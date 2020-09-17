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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyona ulaştı

Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 30 milyon 36 bin 868'e ulaştı.

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Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 828 bin 301 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (5 milyon 118 bin 253), Brezilya (4 milyon 421 bin 686), Rusya (1 milyon 79 bin 519), Peru (744 bin 400), Kolombiya (736 bin 377), Meksika (680 bin 931), Güney Afrika (653 bin 444), İspanya ( 614 bin 360), Arjantin (589 bin 12) ve Şili (439 bin 287) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 296 bin 391'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 945 bin 92 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 21 milyon 804 bin 30 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 287 bin 746 aktif vaka bulunuyor.

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