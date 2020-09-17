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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Playstation 5'in fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı açıklandı

Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da satışa çıkarılırken fiyatına dair bilgiler de açıklandı.

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Playstation 5'in Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı belirtildi.

PS5'in sadece internet üzerinden oyun indirebilen versiyonu 499 dolardan satışa çıkarılırken, CD-ROM girişi olan standart versiyon 499 dolara satışa sunulacak.

Tanıtılan oyunlar

Sony’nin dün düzenlediği PlayStation 5 Showcase etkinliğinde PS5'in özellikleri ve çıkış tarihinin yanı sıra şu oyunlar tanıtıldı:

-Spider-Man: Miles Morales

-Hogwarts: A Dark Legacy

-God of War: Ragnarok

-Final Fantasy XIV

-Call of Duty: Black Ops Cold War

-Devil May Cry 5

-Deathloop

-Five Nights at Freddy's

-Fortnite

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