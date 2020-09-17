Playstation 5'in fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı açıklandı
Sony'nin yeni jenerasyon oyun konsolu Playstation 5'in 12 Kasım'da satışa çıkarılırken fiyatına dair bilgiler de açıklandı.Abone ol
Playstation 5'in Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de; 19 Kasım'da ise dünyanın geri kalanında satışa çıkarılacağı belirtildi.
PS5'in sadece internet üzerinden oyun indirebilen versiyonu 499 dolardan satışa çıkarılırken, CD-ROM girişi olan standart versiyon 499 dolara satışa sunulacak.
Tanıtılan oyunlar
Sony’nin dün düzenlediği PlayStation 5 Showcase etkinliğinde PS5'in özellikleri ve çıkış tarihinin yanı sıra şu oyunlar tanıtıldı:
-Spider-Man: Miles Morales
-Hogwarts: A Dark Legacy
-God of War: Ragnarok
-Final Fantasy XIV
-Call of Duty: Black Ops Cold War
-Devil May Cry 5
-Deathloop
-Five Nights at Freddy's
-Fortnite
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