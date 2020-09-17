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Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.

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