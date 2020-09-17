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İzmir'de alacaklı olduğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de M.F.Ö. (37), alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'ya(24) çıkan tartışmada ateş açtı. Şahsın '300 liramı neden vermiyorsun' diyerek ateş açtığı ileri sürülürken ağır yaralanan adam hastanede yaşam savaşı veriyor.

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Olay,  gece saatlerinde Konak ilçesi 1561 sokak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meyda geldi. M.F.Ö., iddiaya göre kendisine 300 lira borcu bulunan Fırat A. ile bir tamirhane önünde karşılaştı. İkili bir süre tartıştıktan sonra M.F.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Fırat A.'ya art arda ateş açtı. Fırat A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.A.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Fırat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"300 liramı neden vermiyorsun" iddiası

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bir görgü tanığının ifadesine göre M.F.Ö.'nün, Fırat A.'ya "300 liramı neden vermiyorsun" diyerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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