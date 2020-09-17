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Malatya'da 24 yaşında yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da 24 yaşındaki gencin odasından tüfek sesi gelmesi üzerine baba odaya koştu. Oğlunu kanlar içerisinde gören baba sağlık ekiplerine verdi. Yapılan incelemede, gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edilen bilgilere göre, Gülbeyaz sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki M.K.'nın bulunduğu odadan bir el tüfek sesi gelmesi üzerine yan odada bulunan baba Y.K., oğlunun bulunduğu odaya koştu.

Odada oğlunu kanlar içerisinde bulan baba Y.K. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K.'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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