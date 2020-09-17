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Hülya Polat evli mi eşi ve çocuğu var mı?

Karadeniz müziğinin sevilen sesi Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi soruları merak konusu oldu. Kendine has tarzı ile sevilen sanatçı aslen Rize Pazar doğumlu ve 51 yaşında. Müzik dünyasına ise 1996 yılında girdi. Peki Hülya Polat evli mi, eşi ve çocukları var mı=

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Sevilen şarkıcı Hülya Polat kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sesi ile sevilen şarkıcı aslen Rizeli ve 1996 yılından beri müzik sektörünün içinde. 51 yaşında olan Hülya Polat hiç evlilik yapmadı.

Hülya Polat kimdir: 1969 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996’da müziğe başladı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasında yer aldı. Rize’de Karadeniz Müziği yayını yapan bir radyonun Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışı üzerine Hülya Polat radyoya başvurur ve beğenilir.  Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti çıkar.

Anne ve babası şarkı söylediğini bilmiyordu ve ilk kaseti çıktığında ailesine söyledi. Babası sahneye çıkma yasağı koydu. Şarkılarını sadece kasette okur ve sahneye çıkmaz. İlk kaseti “Kurban Olduğum”dur.

Hülya Polat albümleri ve oynadığı diziler: Aha, Ben Kaymakli Pastayım, Kızlar Ağası, Koçari, Kurban Olduğum, Mektup, Niye Utaniysun, Pusula, Rino,

Mahallenin Muhtarları, Temel ve Dursun İstanbul'da, Bizum Hoca.

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