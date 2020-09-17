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Adana'da babasını hastaneye getiren kişinin başına silah doğrulttu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da alkollü olduğu ileri sürülen kadın, hiç tanımadığı gencin başına silah doğrulttu. Babasını hastaneye getiren genç can havliyle kaçıp durumu polise bildirdi. Polis tarafından yakalanan kadın, silahı erkek şiddetinden korunmak için taşıdığını savundu.

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Olay, Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi acil servisi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Orhan Karataşlı, dün akşam saatlerinde kalbinden rahatsızlanan babasını Adana Şehir Hastanesine getirdi.

Orhan Karataşlı bir süre sonra hastaneden dışarı hava almaya çıktı. Zekiye Ç., Orhan Karataşlı’nın yanına soru soracakmış gibi yaklaştı. Ardından Zekiye Ç, çantasında bulunan ruhsatsız silahı çıkartıp, Karataşlı’nın başına doğrulttu. Bunun üzerine Karataşlı can havliyle bir anda hastanenin polis noktasına kaçarak tanımadığı kişinin kendisine tabanca doğrulttuğunu söyledi.

Erkek şiddetinden korunmak için taşıyormuş

Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kadının peşine düştü. Hastane içerisinde yakalanan kadının çantasına bakıldığında ruhsatsız tabanca ve 4 mermi bulundu. Gözaltına Zekiye Ç, erkek şiddetinden korunmak için silah taşıdığını belirtti.

Öte yandan, başına silah doğrultulan Karataşlı, Zekiye Ç.’den şikayetçi olmadı.

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