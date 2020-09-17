Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Endişe verici hızla yayılıyor

Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanması nedeniyle uyarI geçen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün kuzey yarımkürede endişe verici hızla yayıldığını belirtti.Abone ol
Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti. DSÖ ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.
Grip aşısı yaptırın tavsiyesi
Hem koronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.
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