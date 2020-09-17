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Şişli'deki nikahta arbede çıktı gelin fenalaştı işte o anlar

ŞİŞLİ Evlendirme Dairesi’nde nikah öncesinde çiftin akrabaları arasında kavga çıktı. Gelin arbede arasında kalarak fenalık geçirdi.

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İstanbul Şişli'de nikah öncesi olay çıktı. İddiaya göre olay geçtiğimiz pazar Şişli Evlendirme Dairesi’nde nikah kıymak için bir araya gelen çiftin yakınları arasında çıkan tartışma büyüdü. Kız ve erkek tarafındaki akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Olayın ihbarını alan polis, çok sayıda ekip ile evlendirme dairesine geldi. Burada tarafları ayıran polis ekipleri kalabalığın da olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Bu sırada arbede yüzünden arada kalan gelin fenalaştı.

Sağlık ekipleri evlendirme dairesine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı. Gelinin fenalaşarak yere yığıldığı daha sonra akrabaları tarafından bir yere oturtulmaya çalışıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

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