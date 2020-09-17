BIST 1.107
DOLAR 7,54
EURO 8,89
ALTIN 470,55
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 16 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Edinson Cavani bombası! Parası bile hazır
Ahmet Hakan'dan Halil Sezai'ye çok sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
Osman Müftüoğlu'ndan 5 maddelik koronavirüs önlemleri önerisi
Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' çağrısına yanıt: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız
Çavuşoğlu'ndan flaş Yunanistan açıklaması
Devlet Bahçeli'den çok sert TTB açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'deki nikahta arbede çıktı gelin fenalaştı işte o anlar
Fransız donanması Manş Denizi'ndeki göçmenleri kurtarmak yerine İngiltere sularına yönlendirdi
İstanbul'da ürünlerinden at eti çıkan işletmeler bahanesiyle şaşırttı: Bıçaktan bulaşmış olabilir...
Hülya Polat evli mi eşi ve çocuğu var mı?
Libya Başbakanı Serrac ekim sonunda görevini devredeceğini açıkladı
Tülin Özen Tansu Biçer ile evli mi sevgilisi kimdir?
Yorumlar