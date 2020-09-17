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Adana'da TIR'daki şoför yatağında 46 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da polisin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği ‘Uzi’ ile yapılan aramada, aracın yatak bölümüne gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. (30) ile L.A. (38) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçlarda kontroller yaptı.

İncirlik Park Alanı’nda durdurulan bir TIR’da özel eğitimli narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi, aracın şoför mahallindeki yatak bölümüne tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde 11 ayrı paket içerisinde toplam 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili araçtaki M.K. ve L.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve L.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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