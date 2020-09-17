Tekirdağ'da cilt bakımı yaptıran Müge'nin yüzünde yanık oluştu 'Aynaya bakamıyorum'

Sözlerine devam eden Gümşar, "Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak" şeklinde konuştu.