Tekirdağ'da cilt bakımı yaptıran Müge'nin yüzünde yanık oluştu 'Aynaya bakamıyorum'
TEKİRDAĞ'da Müge Gümşar'ın (29) başına gelen olay hayatını kabusa çevirdi. Yüzü tanınmayacak hale gelen Gümşar, 'Hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum' şeklinde konuştu.
Çorlu ilçesinde yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti. Müge Gümşar, hissettiği yanmadan sonra yaşadıklarını korku dolu cümlelerle ifade etti.
Gümşar, "Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi." ifadesini kullandı.
Sözlerine devam eden Gümşar, "Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak" şeklinde konuştu.
"Mutlaka uzman olup olmadıklarını araştırsınlar"
Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, "Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar" dedi.