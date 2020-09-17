BIST 1.106
DOLAR 7,54
EURO 8,90
ALTIN 471,23
HABER /  SPOR

Trabzonspor Chelsea ile anlaştı Lewis Baker'ın uçuş tarihi belli oldu

Trabzonspor, Chelsea ile oturduğu transfer masasında anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu Lewis Baker'ın bu akşam Trabzon'a uçacağı aktarıldı.

Abone ol

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olarak sezona kötü başlayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bir yandan Sörloth krizini çözmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekip, diğer taraftan ise kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.

Eddie Newton'ın raporları doğrultusunda harekete geçen Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. 2022 yılına kadar Premier Lig deviyle kontratı bulunan İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giydi.

Öte yandan Lewis Baker'ın, bu akşam Trabzon'a geleceği belirtildi.

Lewis Baker kimdir?

25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye ünlüler ateş püskürdü! Bakın ne dediler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Okulda öpüşme' davasında karar! MEB, felç kalan lise öğrencisine rekor tazminat ödeyecek
Dolar birden fırladı! Euro, altın, borsa hepsi düşerken dolar tarihi rekor kırdı...
İtalyan enerji devi ENI Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi buldu!
İstanbul'da korkunç olay! Şişli'de bir genç metro treninin altına atladı
Fenerbahçe'den Edinson Cavani bombası! Parası bile hazır
Ahmet Hakan'dan Halil Sezai'ye çok sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
ÖNCEKİ HABERLER
Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Babacan Holding ticari üniteleri satışa açıldı
Adana'da TIR'daki şoför yatağında 46 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu
İstanbul Bilişim'de milyarlık vurgun: Kimliğimi alıp üzerine şirket kurdular
Başhekimden çarpıcı sözler: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli
Kilosu 75 liradan satılıyor Nevşehir'de 5 saatte yapılıyor!
Yorumlar