Trabzonspor Chelsea ile anlaştı Lewis Baker'ın uçuş tarihi belli oldu

Trabzonspor, Chelsea ile oturduğu transfer masasında anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu Lewis Baker'ın bu akşam Trabzon'a uçacağı aktarıldı.

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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olarak sezona kötü başlayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bir yandan Sörloth krizini çözmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekip, diğer taraftan ise kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.

Eddie Newton'ın raporları doğrultusunda harekete geçen Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. 2022 yılına kadar Premier Lig deviyle kontratı bulunan İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giydi.

Öte yandan Lewis Baker'ın, bu akşam Trabzon'a geleceği belirtildi.