BIST 1.107
DOLAR 7,54
EURO 8,89
ALTIN 470,55
HABER /  SPOR

Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye şok yanıt: Söz konusu değil...

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu. Zahavi, 'Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da' diye konuştu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet adaylarından olan İsrailli yıldız Eran Zahavi, eşinin moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da' dedi.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.

İsrailli golcünün Çin ekibi Guangzhou R&F ile 2020 aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki golcü futbolcu 4 sezondur formasını giydiği Çin ekibinde çıktığı 117 maçta 103 gol attı ve 31 asist yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Deniz Akkaya Selin Ciğerci birbirine girdiler! 'Senin çocuğun olmaz' lafı ortalığı karıştırdı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Okulda öpüşme' davasında karar! MEB, felç kalan lise öğrencisine rekor tazminat ödeyecek
Dolar birden fırladı! Euro, altın, borsa hepsi düşerken dolar tarihi rekor kırdı...
İtalyan enerji devi ENI Doğu Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervi buldu!
İstanbul'da korkunç olay! Şişli'de bir genç metro treninin altına atladı
Fenerbahçe'den Edinson Cavani bombası! Parası bile hazır
Ahmet Hakan'dan Halil Sezai'ye çok sert sözler: Bittin sen Halil Sezai
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Chelsea ile anlaştı Lewis Baker'ın uçuş tarihi belli oldu
Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Babacan Holding ticari üniteleri satışa açıldı
Adana'da TIR'daki şoför yatağında 46 kilo 250 gram uyuşturucu bulundu
İstanbul Bilişim'de milyarlık vurgun: Kimliğimi alıp üzerine şirket kurdular
Masterchef Serhat nereli yaşı kaç Serhat Doğramacı nişanlısı kimdir?
Yorumlar