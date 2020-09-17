Eran Zahavi'den Fenerbahçe'ye şok yanıt: Söz konusu değil...

Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu. Zahavi, 'Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da' diye konuştu.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet adaylarından olan İsrailli yıldız Eran Zahavi, eşinin moda markasının lansmanında Sport1'e açıklamalarda bulundu. Zahavi, "Fenerbahçe'ye transfer olmam söz konusu değil. Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da' dedi.

Guangzhou R&F'ten ayrılması beklenen Zahavi, yeni transfer olacağı takıma ilişkin de konuşurken birkaç gün içinde nerede oynayacağını açıklayacağını dile getirdi.