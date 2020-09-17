Taşıyıcı anne isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın canlı yayın kavgası olay

Magazin dünyasının gündemine Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın canlı yayındaki kavgası damga vurdu. Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, son bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Deniz Akkaya, 'taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmak isteyen' Selin Ciğerci'ye sataştı. Selin Ciğerci de canlı yayına bağlanınca kızılca kıyamet koptu.