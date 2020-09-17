Taşıyıcı anne isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın canlı yayın kavgası olay
Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Bir televizyon programında Deniz Akkaya ona çatınca canlı yayına bağlandı ve büyük kavga patlak verdi.
Magazin dünyasının gündemine Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya'nın canlı yayındaki kavgası damga vurdu. Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, son bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Deniz Akkaya, 'taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmak isteyen' Selin Ciğerci'ye sataştı. Selin Ciğerci de canlı yayına bağlanınca kızılca kıyamet koptu.
İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.
Taşıyıcı annelik: Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.
Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi.