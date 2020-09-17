Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç İnstagram hesabından karısını sildi

Adını ilk kez katıldığı bir evlilik programı ile duyuran ve fenomen gelin adıyla anılan Hanife Gürdal 9 ay önce sürpriz bir şekilde evlendiği eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı. Bu haberin ardından Kemal Ayvaz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor araştırmaları başladı. İnstagram'da 64 bin kişi tarafından takip ediliyor.

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Katıldığı evlilik programlarında kendisi için gelen talipleri beğenmeyip bir bir reddeden gelin adayı 25 yaşındaki Hanife Gürdal bir anda fenomen olmuş be binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlamıştı. İlk baştalarda tesettürlü olan Hanife Gürdal zamanla başını açmış ve bu kararı tepki çekmişti. 9 ay önce sürpriz bir şekilde fotoğrafçı Kemal Ayvaz il evlenen Hanife Gürdal sosyal medya hesabından ayrıldığını duyurdu. Bu haberin ardından Kemal Ayvaz kimdir, aslen nereli sorularının yanıtı merak edildi.

Tüm fotoğrafları sildiler: Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.

Kocamla vakit geçirmek istemiyorum: Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hanife'nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kemal Ayvaz kimdir: Trabzonlu olan Kemal Ayvaz 1995 yılında doğmuştur. Mesleği fotoğrafçılık olan Kemal Ayvaz'ın Instagram hesabında ise 20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.

24 yaşında olan Kemal Ayvaz Kemal Ayvaz kendisini oyuncu ve traveler olarak tanımlıyor.