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Bakanlık duyurdu! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha açılıyor

Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi. Otoyolun söz konusu kesimi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

Yasak olacak
Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak. Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olarak belirlendi. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Görevli şirketten izin almaları gerekecek
Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

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