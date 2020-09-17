Karamollaoğlu Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' önerisine kahkaha atarak yanıt verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Türk Tabipler Birliği "kapatılsın" şeklindeki önerisine kahkaha atarak "Niye kapatılacakmış?" şeklinde cevap verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Gündeme dair hem soruları yanıtlayan Karamollaoğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılsın" çıkışı soruldu. Karamollaoğlu, Bahçeli'nin önerisine kahkaha atarak tepki verdi.

Karamollaoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

'Neden kapatılacakmış?'

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden kapatılsın? TTB kim Tabiplerin temsilcisi. Türk Tabipler Birliği doğru da karar alabilir yanlış da karar alabilir Bu, parlamentoda farklı fikirler var, kapatıp kendimiz bir parlamento belirleyelim, demeye benziyor. Tabipler birleşiyor kendi temsilcilerini seçiyor"

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, koronavirüs ölümlerine dikkat çekmek amacıyla Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) yaptıkları siyah kurdeleli eylem çağrısına tepki gösterip TBB'nin kapatılmasını istemişti.

Bahçeli, konuyla ilgili şunları söylemişti;

"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar?

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir.

Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır."