Bursa'da yok böyle kaza: Tam 7 araç böyle birbirine girdi

BURSA'da meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. En öndeki aracın ani fren yaptığı iddia edilirken ortaya bu görüntü çıktı.Abone ol
Kaza, sabah saatlerinde Gemlik İlçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kazanın en önde bulunan aracın ani fren yapması sonucu meydana geldiği öğrenilirken, zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.
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