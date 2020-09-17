Bursa'da bu mahallede yaşayanlar istese de kilo alamıyor herkes tığ gibi

"Mahallede kilolu insan yok herkes tığ gibi"

Mollafenari sakinleri, "Mahallemizin geçmişi çok eski. Sokaklarımız hep bayır. Her gün inip çıkarken büyük efor sarf ediyoruz. Bu sayede spor yapmamıza gerek kalmıyor. Evden şehir merkezine inip çıkarken kan ter içinde kalıyoruz. Mahallede kilolu insan yok, herkes tığ gibi. Mahallemizde bulunan rampalar bizi sağlıklı yapıyor. Burada yaşayan yaşlılar bile bu yokuşları inip çıkarak zinde ve sağlıklı kalıyor" dedi.