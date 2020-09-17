Emily Ratajkowski dağ evinde tecavüze uğramış olayı ilk kez anlattı
AMERİKALI 37 yaşındaki oyuncu ve model Emily Ratajkowski yaşadığı iğrenç olayı yıllar sonra anlattı.
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski takipçileriyle yıllar önce yaşadığı iğrenç olayı paylaştı. Genç model,2012 yılında bir dergi için çıplak fotoğraflarını çeken fotoğrafçı Jonathan Leder'in kendisine zorla sahip olduğunu itiraf etti.
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Emily, fotoğrafçının tacizden bir kaç yıl sonra bir kitap yayınladığını ve kitabında kendisinin rızasını almadan çıplak fotoğraflarını paylaştığını söyledi.
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2012 yılında editoryal bir çekim için Leder'ın New York yakınlarındaki Catskill dağlarında bulunan evine gittiklerini belirtti.
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Yıldız model, dergi için çıplak fotoğraflarını çekecek olan Leder'in evine gittiğini evde iki çocuk bulunduğunu ve bir kadın makyajcının bulunduğunu söyledi.
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